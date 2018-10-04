Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Terim: Bu gruptan çıkacağız

: Bu gruptan çıkacağız

D Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 1-0 yenilen 'da teknik direktör , mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 01:11 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 02:06
Fatih Terim: Bu gruptan çıkacağız

Dragao Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, rakiplerini tebrik ederek, "Bazen yenilirken de 'Helal olsun' dedirtebilirsiniz. Bence bugün o maçlardan bir tanesiydi." dedi.

Terim, maçta birçok net pozisyon yakaladıklarını dile getirdi.

Porto'nun çok güçlü bir ekip olduğunu belirten Fetih Terim, şöyle konuştu:

"Sahalarında bu kadar gol pozisyonuna girip, başa baş mücadele edip, Porto'yu durdurmak çok kolay değil. Birçok mevkide sayısal olarak eşitiz ama mevkisel olarak özellikle alternatif adına eşit elemanlara sahip değiliz. Futbol sonuç oyunu. Mağlup olduk ama bence hak etmedik. Diğer maçlarda bu oyunu devam ettirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. 'a yakışır bir oyun sergilediğimiz için son derece memnunum."

Porto'yu iyi analiz ettiklerini aktaran Terim, "Analizimiz oyuna ve pozisyona yansıdı ama maalesef skora yansımadı. Daha 4 maçımız var. Allah'ın izniyle bu gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Belhanda o görüntüsüyle Galatasaray taraftarlarını çıldırttı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim: Bu gruptan çıkacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN