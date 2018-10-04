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’den ’e yalanlama

, Teknik Direktör ile ilgilenildiği yönündeki haberleri yalanladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 13:58
Fenerbahçe’den Sinisa Mihajlovic’e yalanlama

Spor Kulübü, sosyal medya ve gazetelerde Sırp Teknik Direktör ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne Sinisa Mihajlovic'in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu görevinin başındayken kamuoyunu aldatıcı nitelikteki bu tarz haberler tarafımızca son derece rahatsızlıkla karşılanmaktadır."

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Fenerbahçe’den Sinisa Mihajlovic’e yalanlama
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