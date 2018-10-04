İstifam istenmedi niyetim de yok

Rize yenilgisi sonrası soru almadan toplantıyı bitiren teknik direktör
Cocu, S.Trnava maçı öncesi gazetecilerin karşısındaydı. Sözlerine, "Son lig maçının ardından sorularınızı cevaplamadığım için özür diliyorum. Ama o akşam yüksek duygular yaşıyordum. Şu an daha uygun durumdayım"
diyerek başladı. Hollandalı çalıştırıcı, "Başkan Ali Koç'un istifanızı istediği doğru mu?"
sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey gerçekleşmedi. Comolli ile konuşuyoruz. Bu durumdan çıkmak için çabalıyoruz ve kendi aramızda çok konuşuyoruz. Sadece yarınki (bugünkü) karşılaşmayı bekliyoruz."
PHILLIP Cocu, Fenerbahçe
'nin içinde bulunduğu durum ve Spartak Trnava maçı içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Zagreb'te iyi sonuç alamadık. Ama kendi sahamızda enerjik bir takıma karşı oynayacağız.
Trnava ve sonrasında Başakşehir maçında çıkışı sürdürmek istiyoruz. En kısa sürede ayağa kalkmalıyız. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor.
Ne ben ne kulüp ne de taraftarlar ve futbolcular kimse bu durumdan memnun değil. Ligdeki pozisyonumuz kabul edilemez. Yaşadığımız hayal kırıklığı son derece yüksek. Skrtel aramıza döndü. Fit durumda. Kıymetli oyuncularımızdan biri." PHİLLİP COCU'NUN YÜZÜ GÜLÜYOR!
FENERBAHÇE, Spartak Trnava ile yapacağı maçın hazırlıklarını dünkü idmanla tamamladı. Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, zor günler geçiren ve görevde kalması tartışılan Cocu'nun neşeli tavırları dikkat çekti. BOĞAZ MANZARALI COCU TAKİBİ
HOLLANDA basını Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Fox Sports kanalı, Fenerbahçe-Trnava maçının yayın haklarını da aldı. Kanal bununla yetinmeyerek maçtan iki gün önce Türkiye'ye gelip Boğaz'ı gören bir yere konuşlandı. Cocu krizinin son durumuyla ilgili bilgilerin aktarıldığı yayında, "Cocu'nun ne kadar kredisi kaldı" konusu masaya yatırıldı.