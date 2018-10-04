Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstifam istenmedi niyetim de yok

İstifam istenmedi niyetim de yok “Kendi aramızda sürekli konuşuyoruz ama istifaya yönelik bir görüşmemiz olmadı. Şu anda kimse mutlu değil. Herkes çalışacak ve ayağa kalkacağız..”