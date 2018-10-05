CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

Geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçına çıkan Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe. 20.00'da başlayan ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Hakan Yemişken yapıyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Ben Youssef, Popov, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Borges, Alpaslan, Castro, Tayfur, Yasin, Jerome