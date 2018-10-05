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'de 8. haftanın ilk maçında yönetimindeki , 'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 20:10 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 20:10
CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

Geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı deneyimli teknik direktör yönetimindeki ilk maçına çıkan 'nın konuğu . 20.00'da başlayan ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Hakan Yemişken yapıyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Ben Youssef, Popov, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Borges, Alpaslan, Castro, Tayfur, Yasin, Jerome

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