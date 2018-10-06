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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında , 'nü konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 16:01
Bursaspor - Ankaragücü (Canlı)

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan - maçını Özgür Yankaya yönetiyor.

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Takımların kadroları şöyle:

BURSASPOR: Okan Koçuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Umut Meraş, Bogdan Stancu, Diafra Sakho
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Furkan Emre Ünver, Burak Kapacak, Allano Lima, Muhammed Emin Sarıkaya, Umut Nayir, Çağatay Yılmaz

ANKARAGÜCÜ: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Ricardo Faty, Thibault Moulin, Thievy Bifouma, Anton Putsila, İlhan Parlak, Youness Mokhtar
Yedekler: Korcan Çelikay, Bakary Kone, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Kenan Özer, Mahmut Akan, Alessio Cerci, Erdem Şen, Lanre Kehinde

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Bursaspor - Ankaragücü (Canlı)
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