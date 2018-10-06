Bursaspor - Ankaragücü (Canlı)

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Bursaspor - Ankaragücü maçını Özgür Yankaya yönetiyor.
Takımların kadroları şöyle:
BURSASPOR: Okan Koçuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Umut Meraş, Bogdan Stancu, Diafra Sakho
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Furkan Emre Ünver, Burak Kapacak, Allano Lima, Muhammed Emin Sarıkaya, Umut Nayir, Çağatay Yılmaz
ANKARAGÜCÜ: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Ricardo Faty, Thibault Moulin, Thievy Bifouma, Anton Putsila, İlhan Parlak, Youness Mokhtar
Yedekler: Korcan Çelikay, Bakary Kone, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Kenan Özer, Mahmut Akan, Alessio Cerci, Erdem Şen, Lanre Kehinde