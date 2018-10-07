Fenerbahçe - Başakşehir [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma saat 18:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maç sırasında havanın 19 derece ve açık olması bekleniyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Roman, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Adebayor