U21’de arbede

Konya
spor ile Beşiktaş
U21 takımları arasında oynanan maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Konyaspor'un 3-2 kazandığı maç sonrası ev sahibi ekibin bazı futbolcu, taraftar ve yöneticileri, siyah-beyazlılara saldırdı. Tartaklanan futbolcular için darp raporu alınırken saldırıyı kınayan Beşiktaş ise olayın sorumlularından şikayetçi olacaklarını açıkladı. Konyaspor Altyapı Koordinatörü Taner Ay olayların Beşiktaş antrenörü Yasin Sülün
nedeniyle başladığını ve saldırıya uğrayanların kendileri olduğunu söyledi. Yasin Sülün ise "Taner Ay, olayların benimle ilgili olduğunu düşünüyorsa eğer gelip konuşsaydı. Küçücük çocuğa yumruk atıyor. Buna hakkı yok, çocuğa el kaldırılmaz. Geçen sene de Taner Ay'la problem yaşadık. Ben gidip, iki yetişkin gibi konuştum" ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak
da "Taner Ay isimli şahıs, geçen sene Konya ile oynanan U17 maçı sonrasında da soyunma odamıza zorla girmeye çalışmış ve saldırmıştır. Bu tür kişilerin Türk futbolundan bir daha gelmemek üzere men edilmesini istiyoruz" dedi.