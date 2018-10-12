Fenerbahçe'de ikinci dalga geliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevinden alınan yardımcılar ve kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili sözleri gündem olmuştu. Ancak bitmedi. Sırada konunun adliyeye taşınması var ve Koç'un bilgisi dahilinde çok daha fazla konunun olduğu da gelen bilgiler arasında.
Giriş Tarihi: 12.10.2018 16:08Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 16:24
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, günlerce beklenen açıklamayı önceki gün yapmış, görevine son verilen antrenörler ve kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili inanılmaz ifadeler kullanmıştı. Ancak bu rüzgar hemen dinmeyecek gibi görünüyor.