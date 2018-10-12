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'de ikinci dalga geliyor!

Başkanı Ali Koç'un görevinden alınan yardımcılar ve kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili sözleri gündem olmuştu. Ancak bitmedi. Sırada konunun adliyeye taşınması var ve Koç'un bilgisi dahilinde çok daha fazla konunun olduğu da gelen bilgiler arasında.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 16:24
Fenerbahçe'de ikinci dalga geliyor!

Başkanı Ali Koç, günlerce beklenen açıklamayı önceki gün yapmış, görevine son verilen antrenörler ve kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili inanılmaz ifadeler kullanmıştı. Ancak bu rüzgar hemen dinmeyecek gibi görünüyor.

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Fenerbahçe'de ikinci dalga geliyor!
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