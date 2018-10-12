Fenerbahçe'de ikinci dalga geliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, günlerce beklenen açıklamayı önceki gün yapmış, görevine son verilen antrenörler ve kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili inanılmaz ifadeler kullanmıştı. Ancak bu rüzgar hemen dinmeyecek gibi görünüyor.