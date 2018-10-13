Mustafa Cengiz dediğini yaptı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ultrAslan ile bir ay önce fotoğraf çektirmesini, Divan Kurulu'nda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile eski başkan Duygun Yarsuvat eleştirmişti. Yarsuvat, "Kendisine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray üzerinde hak iddia etmektedir. 'Bu cesareti nereden aldılar?' diye düşündüm. Sonra baktım ki, yönetimle bir resimlerini gördüm" ifadesini kullanmıştı. "Bugün olsun yine fotoğraf çektiririm" diyen Cengiz ise dün dediğini yaptı. G.Saray'ın 113. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'i anma törenine katılan Başkan, burada ultrAslan üyeleri ile tekrar fotoğraf çektirdi.

GALATASARAY 113 YAŞINDA

Galatasaray'ın 113. kuruluş yılı etkinlikleri, dün kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı. Başkan Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti. Etkinlikler bugün Galatasaray Lisesi'nde yapılacak törenle devam edecek.

BURSA HAZIRLIĞI

Galatasaray, 19 Ekim Cuma günü Bursaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda çift kale maç oynanırken, Selçuk İnan ve Eren Derdiyok fizyoterapistler eşliğinde özel program dahilinde çalıştı.