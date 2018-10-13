Trabzonspor Yo-Yo testinden geçti

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde B.B. Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan bordo-mavililer ardından yo-yo testinden geçti. Dayanıklık testinde oyuncuların zorlandıkları gözlenirken, 34 yaşındaki Pereira performansıyla testin en dayanıklı ismi oldu. Koşu ağırlıklı çalışan Karadeniz ekibinde antrenmana milli takımlara giden Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini katılmadı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerde antrenmanı takip ederken, Trabzonspor B.B. Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak yapacağı çalışma ile sürdürecek.