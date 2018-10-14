Son dakika haberi: Rusya Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Türkiye milli takım maçı ne zaman? İşte detaylar

Türkiye A Milli Futbol Takımımız'da hedef galibiyet ve grup liderliği! Rusya ile bugün karşılacak olan Milliler, zorlu karşılaşmaya hazır. Hafta sonu evinde ya da çeşitli yerlerde milli maçın keyfini çıkarmak isteyen milyonlar ise, 'Rusya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı bile. Sizler için hazırladığımız haberimizde, Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt verirken zorlu maç öncesi Milliler'in muhtemel 11'ine de değindik.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bu başlık altında son dakika olarak Rusya Türkiye maçının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.