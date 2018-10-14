Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika haberi: Rusya Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Türkiye milli takım maçı ne zaman? İşte detaylar

haberi: Rusya hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Türkiye maçı ne zaman? İşte detaylar

için heyecan dorukta. Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçı kapsamında Rusya ile deplasmanda karşılaşacak. Pazar gününe denk gelen ı takip etmek isteyen milyonlarca futbol sever, ' hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Rusya ile daha önce çeşitli turnuva ve organizasyonlarda karşı karşıya gelen Milliler, oynanan 5 maçın 3'ünü kaybedip 2'sinde ise berabere kaldı. Bu zorlu maç öncesinde hedef ise Rusya'yı yenip grup lideri olabilmek. Peki, Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte Türkiye milli maç canlı yayınlayacak kanal ve merak edilen son detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2018 16:50
Son dakika haberi: Rusya Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Türkiye milli takım maçı ne zaman? İşte detaylar

Türkiye A Milli Futbol Takımımız'da hedef galibiyet ve grup liderliği! Rusya ile bugün karşılacak olan Milliler, zorlu karşılaşmaya hazır. Hafta sonu evinde ya da çeşitli yerlerde ın keyfini çıkarmak isteyen milyonlar ise, 'Rusya hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı bile. Sizler için hazırladığımız haberimizde, Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt verirken zorlu maç öncesi Milliler'in muhtemel 11'ine de değindik.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bu başlık altında olarak Rusya Türkiye maçının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Rusya Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Türkiye milli takım maçı ne zaman? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN