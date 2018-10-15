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, ’dan özür diledi

Osmanlıspor Teknik Direktörü , ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 18:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 01:36
Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman’dan özür diledi

'ın ardından 'da görevi devralan Mustafa Reşit Akça, o dönem göreve başladığında elinde veri olmadığı yönündeki ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Akçay, "Bir TV programında benden alınan bir mesajın amacı dışı kullanılmasından ve son derece saygı duyduğum bir meslektaşımın yanlış gösterilmesinde kullanıldığı için üzgünüm. Meslektaşlarım aleyhinde bugüne kadar hiçbir eleştiri yapmadan yaşadım. Kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın (Kocaman) bakış açısıdır benim için önemli olan! Bilgim dışı dost ilişkisi ile yazılan bu mesaj bir konu ile ilgili sanılmış ve dosta yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Reşit Akçay: Konya’da da veriler silindi


"MESLEKTAŞIMA BİR HAYAL KIRIKLIĞI VE RUHUNDA ACI YAŞATMIŞSAM ÖZÜR DİLERİM"
Akçay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Dostum olarak gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle görmesi en büyük dileğimdir. 'Altın her yerde altındır yere de düşse...' Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim! Şehven de olsa bu durumun yaşanılmasından son derece üzgünüm."

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Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman’dan özür diledi
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