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devre arasında dünya yıldızlarını getiriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 'da UEFA ile yapılan görüşmeler sıcaklığını korurken gündemin bir diğer maddesini de transfer oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 01:54
Galatasaray devre arasında dünya yıldızlarını getiriyor

Geride kalan 8 haftada topladığı 18 puanla Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde bulunan , 4 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde yapmak istediği stoper ve santrfor transferleri için adaylarını belirledi.

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Galatasaray devre arasında dünya yıldızlarını getiriyor
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