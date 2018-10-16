Galatasaray devre arasında dünya yıldızlarını getiriyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray'da UEFA ile yapılan görüşmeler sıcaklığını korurken gündemin bir diğer maddesini de transfer oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 15.10.2018 20:25Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 01:54
Geride kalan 8 haftada topladığı 18 puanla Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 4 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde yapmak istediği stoper ve santrfor transferleri için adaylarını belirledi.