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'tan flaş kararı

yönetimi, sözleşmesi haziranda biten ’yi devre arasında göndererek hem mali kaynak yaratmayı hem de yıldız oyuncunun 5 milyon Euro’luk yıllık ücretinden kurtulmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Beşiktaş'tan flaş Pepe kararı

Adı Katar ve Çin kulüpleriyle anılan, sezon öncesinde de Porto'nun gündemine gelen 'nin macerası sona ermek üzere…

Siyah-beyazlı yönetimin 35 yaşındaki tecrübeli stoperi, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde elinden çıkarma kararı aldığı öğrenildi. Başkan ve ekibinin, sözleşmesi 30 Haziran'da biten Pepe'yi satarak hem mali kaynak yaratmayı hem de oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinden kurtulmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Pepe'nin gönderilmesi durumunda, stoper mevkiinde sadece Domagoj Vida ve Enzo Roco kalacağı için Beşiktaş'ın yeni bir oyuncu alıp almayacağı ise merak konusu.

YÖNETİM DESTEĞİ

Beşiktaş'ta dün sabahki idman sonrası barbekü partisi vardı. Partiye, ikinci başkan , asbaşkan Umut Güner, yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da katıldı. Yöneticiler ile sohbet ettiler.

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Beşiktaş'tan flaş Pepe kararı
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