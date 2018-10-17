Galatasaray
yönetimi, Fatih Terim
'in mukavelesini, son üç yılı opsiyonlu olmak üzere beş seneliğine uzattı. Sarı-kırmızılı kulüp, twitter hesabından yaptığı, "İmparator Fatih Terim ile hayaller gerçekleşene kadar. 2021"
paylaşımı ile haberi kamuoyuna duyurdu. Sözleşme ile ilgili detaylar ise şu ifadelerle açıklandı: "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Sayın Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir."
Mayıs 2021'e kadar görev süresi olan Mustafa Cengiz, başkanlığı dönemi boyunca Terim'le çalışacak.
Bu sezon 3 milyon Euro kazanan Terim'in ücreti, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden önümüzdeki günlerde açıklanacak. SLOGAN TERİM'DEN
Fatih Terim, geçen sezonun 17'nci haftası öncesi Galatasaray'a imza atarken, "Hayallerim dünyadan daha büyük" demişti... Terim, bu sezon Lokomotiv karşılaşması öncesi ise, "O sözlerinizle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu mu ima ettiniz" sorusu üzerine, "UEFA şampiyonluğu zamanında, olabiliriz demiştim. O zaman da tepkiler çekmiştim. Şimdi de neden olmasın diyorum" yanıtını vererek, hayaline açıklık getirmişti. Ve Galatasaray, dün Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını, "İmparator Terim ile hayaller gerçekleşene kadar" sloganı ile duyurdu.