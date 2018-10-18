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maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor. İlk 8 hafta itibariyle ligin zirvesinde bulunan , 8 puanla 14. sırada yer alan 'u ağırlıyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın muhtemel 11'leri sakat ve cezalı oyuncu raporları haberimizde.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 11:11
Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Efsane teknik direktörü ile sözleşme uzatan , maçına hazırlanıyor. Bu karşılaşma geçmişte Bursaspor'un kaptanlığını yapan için farklı bir anlam taşıyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi mücadelesinde evinde Schalke 04'ü ağırlayacak Galatasaray'da Fatih Terim'in bu maçta rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm ayrıntılar...

GALATASARAY İLE BURSASPOR ARASINDA OYNANACAK SÜPER LİG 9. HAFTA KARŞILAŞMASI 19 EKİM CUMA SAAT 20:30'DA BAŞLAYACAK VE KARŞILAŞMA BEİN SPORTS 1'DEN CANLI OLARAK EKRANLARA GELECEK.

Fatih Terim'in Bursaspor karşısında sahaya sürmesi beklenen kadro ise şu şekilde;

, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Badou Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok

Bursaspor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde;

Okan Koçuk, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Barış Yardımcı, Latovlevici, Aytaç Kara, Umut Meraş, Ramazan Keskin, Lima, Stancu, Diafra Sakho

Milli takımlarından sakat dönen Garry Rodrigues ve Younes Belhanda'nın durumu bugün yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. Ryan Donk'un tedavisine ise başladı başarılı oyuncunun Bursaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızları Mariano ve Fernando Reges ceza sınırında. İki yıldızdan biri Bursaspor karşısında sarı kart görürse Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecekler.

100'e 1 adım

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, Bursa'da 2-1, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

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