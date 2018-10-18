Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Efsane teknik direktörü Fatih Terim ile sözleşme uzatan Galatasaray, Bursaspor maçına hazırlanıyor. Bu karşılaşma geçmişte Bursaspor'un kaptanlığını yapan Serdar Aziz için farklı bir anlam taşıyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi mücadelesinde evinde Schalke 04'ü ağırlayacak Galatasaray'da Fatih Terim'in bu maçta rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm ayrıntılar...

GALATASARAY İLE BURSASPOR ARASINDA OYNANACAK SÜPER LİG 9. HAFTA KARŞILAŞMASI 19 EKİM CUMA SAAT 20:30'DA BAŞLAYACAK VE KARŞILAŞMA BEİN SPORTS 1'DEN CANLI OLARAK EKRANLARA GELECEK.

Fatih Terim'in Bursaspor karşısında sahaya sürmesi beklenen kadro ise şu şekilde;

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Badou Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok

Bursaspor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde;

Okan Koçuk, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Barış Yardımcı, Latovlevici, Aytaç Kara, Umut Meraş, Ramazan Keskin, Lima, Stancu, Diafra Sakho

Milli takımlarından sakat dönen Garry Rodrigues ve Younes Belhanda'nın durumu bugün yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. Ryan Donk'un tedavisine ise başladı başarılı oyuncunun Bursaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızları Mariano ve Fernando Reges ceza sınırında. İki yıldızdan biri Bursaspor karşısında sarı kart görürse Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecekler.

100'e 1 adım

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, Bursa'da 2-1, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.