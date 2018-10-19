CANLI: Galatasaray | Bursaspor

Milli aranın ardından Süper Lig'in lideri Galatasaray, ligin 9. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Ömer, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maç saatinde değişikliğe gidildi

Haftanın açılış maçı olan Galatasaray-Bursaspor mücadelesinin saatinde değişikliğe gidildi. TFF'den yapılan ilk açıklamada karşılaşmanın 20.00'de başlayacağı belirtilmişti. Bugün yapılan açıklamada ise maç saati 20.30 olarak güncellendi.

Schalke maçı öncesi moral arıyor

Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bursaspor ise ilk 8 haftada yaşadığı bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla averajla 14. sırada bulunuyor.