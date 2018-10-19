Fenerbahçe'de takım ruhu

"Şimdi Başakşehir maçındaki o coşkuyu sahaya yansıtmalıyız"

Son dönemde sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe, yaralarını sarıyor... Önceki akşam bazı futbolcular, basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde Khimki'yi 93-85 yendiği maçı Başkan Ali Koç'un locasından izlemişti. Dün de tüm takım ve teknik kadro Kanlıca'daki Mihrabat Korusu'nda kahvaltıda buluştu. Sportif Direktör Comolli, futbolcuların işlerine çok iyi odaklandıklarını ve harika bir atmosfer ve takım ruhu oluştuğunu söyledi.

HER GÜN BİRE BİR KONUŞUYORUZ

Milli aranın iyi geçtiğini anlatan Comolli, "Oyuncularla her gün bire bir konuşuyorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. Futbolcular, içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler. Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu devam ettirmek ve Sivasspor maçında bunu tamamen sahaya yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

KAPTAN REYES BEKLENİYOR!

COMOLLI, performansları eleştirilen Frey ve Reyes'le ilgili güzel sözler sarf etti. Frey'in milli arada çok iyi çalıştığını kaydeden Fransız Sportif Direktör, "Reyes de Meksika Milli Takımı'nda kaptanlık yaptı. Bize bir şeyler ısmarlaması için takıma dönmesini bekliyoruz. Böyle durumlarda arkadaşlarınıza bir şeyler ısmarlarsınız!" dedi.

İLGİ ODAĞI

Kadro dışı kalan Volkan'a altyapıda ilgi büyük. Tecrübeli kaleci, gençlere adeta antrenörlük yaparken, fotoğraf isteklerini de kırmıyor.