Hakemden inanılmaz hata!

Bilecik 1. Amatör Lig'de Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan Söğütspor-1299 Bilecik maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın orta hakemi Bozüyük bölgesinden Mehmet Karagöz, mücadelenin ilk yarısında bir pozisyon sonrası Söğütspor'un 14 numaralı futbolcusu Sinan Sancar'a sarı kart gösterdi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında da iddialara göre aynı oyuncu 78. dakikada bir sarı kart daha gördü. Ancak hakem Mehmet Karagöz, kurallara göre kırmızı kart görmesi gereken Sancar'ı ihraç etmedi. Söz konusu olaydan 5 dakika sonra tribünde oturan rakip takım başkanı ve kadroda olmayan oyuncular, 1299 Bilecik Antrenörü Fatih Savak'ı konu hakkında uyardılar. Bu uyarı sonrası Savak'ın maçın yan hakemine itiraz etmesi sonucu Sinan Sancar kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.