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Hakemden inanılmaz hata!

1. Amatör Lig'de oynanan maçının hakemi öyle bir hata yaptı ki...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:40
Hakemden inanılmaz hata!

1. Amatör Lig'de Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın orta hakemi Bozüyük bölgesinden , mücadelenin ilk yarısında bir pozisyon sonrası 'un 14 numaralı futbolcusu 'a sarı kart gösterdi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında da iddialara göre aynı oyuncu 78. dakikada bir sarı kart daha gördü. Ancak hakem Mehmet Karagöz, kurallara göre kırmızı kart görmesi gereken Sancar'ı ihraç etmedi. Söz konusu olaydan 5 dakika sonra tribünde oturan rakip takım başkanı ve kadroda olmayan oyuncular, Antrenörü Fatih Savak'ı konu hakkında uyardılar. Bu uyarı sonrası Savak'ın maçın yan hakemine itiraz etmesi sonucu Sinan Sancar kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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Hakemden inanılmaz hata!
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