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Ljajic seferberliği

Önceki gün oynanan U21 maçında sakatlığı nükseden ve dün de antrenmana katılmayan Sırp oyuncunun durumu tedirgin ediyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Ljajic seferberliği
, pazar günü oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını eksik kadroyla sürdürdü. Vida ve Babel çalışmada yer alırken, milli takımlardan dönmeyen Medel, Atiba, Enzo Roco ve Larin'in yanı sıra sakatlığı süren Adriano idmana katılmadı. Önceki günkü U21 maçında sakatlığı nükseden nükseden Adem Ljajic ise düz koşu yaptı. Yoğun bir tedavi programı uygulanan Sırp oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE'Yİ RAKİP GÖRMEDİ!
, sezon başında Türkiye'den başka teklifler aldığını ancak siyah-beyazlı takımı seçtiğini söyledi. 27 yaşındaki oyuncu lig yarışı için de, "G.Saray ve Başakşehir'in şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerimiz olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.
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Ljajic seferberliği
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