Trabzonspor'da Sosa alev aldı

Trabzonspor'da BŞB Erzurumspor maçının hazırlıkları sürerken, dünkü idmanın yıldızı Arjantinli Sosa idi. Akhisarspor maçındaki nefis frikik golüyle 872 günlük hasretine son veren Sosa orta-şut çalışması sırasında attığı gollerle dikkat çekti. Son dönemde artan formuyla takımına önemli katkı sağlayan Sosa, antrenmanda kendisine gelen 10 ortanın 7'sini gole çevirerek kendini gösterdi ve teknik heyeti de performansıyla memnun etti. Teknik direktör Ünal Karaman da futbolcularını uyararak, rakiplerinin ligdeki yerinin kendilerini etkilememesi gerektiğini söyledi ve maça tam konsantrasyon istedi.

RÖVEŞATAYI ATTI ' RODALLEGA ' DEDİ

Büyük neşe içinde geçen dünkü idman sırasında Rodallega'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen Burak Yılmaz'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Rodallega, Trabzonspor'un 0-2'den gelerek, 4-2 kazandığı Kasımpaşa maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı.

FRİKİK KRALI İBANEZ

Trabzonspor'un Arjantinli sol beki Luis İbanez idman sonrası Rodallega ve Yusuf Yazıcı ile birlikte serbest vuruş çalıştı. Arjantinli oyuncu diğer iki arkadaşına oranla serbest vuruş atışında daha başarılı bir görüntü sergilerken, 6 atışın 5'ini gole çevirdi.