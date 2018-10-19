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'da Sosa alev aldı

Akhisar deplasmanında attığı frikik golüyle açılan Jose Sosa, 'un dünkü idmanında da birbirinden güzel golleriyle teknik heyeti mest etti.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Trabzonspor'da Sosa alev aldı

'da BŞB Erzurumspor maçının hazırlıkları sürerken, dünkü idmanın yıldızı Arjantinli Sosa idi. Akhisarspor maçındaki nefis frikik golüyle 872 günlük hasretine son veren Sosa orta-şut çalışması sırasında attığı gollerle dikkat çekti. Son dönemde artan formuyla takımına önemli katkı sağlayan Sosa, antrenmanda kendisine gelen 10 ortanın 7'sini gole çevirerek kendini gösterdi ve teknik heyeti de performansıyla memnun etti. Teknik direktör da futbolcularını uyararak, rakiplerinin ligdeki yerinin kendilerini etkilememesi gerektiğini söyledi ve maça tam konsantrasyon istedi.

RÖVEŞATAYI ATTI 'RODALLEGA' DEDİ

Büyük neşe içinde geçen dünkü idman sırasında 'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen 'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Rodallega, spor'un 0-2'den gelerek, 4-2 kazandığı Kasımpaşa maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı.

FRİKİK KRALI İBANEZ

Trabzonspor'un Arjantinli sol beki Luis İbanez idman sonrası Rodallega ve Yusuf Yazıcı ile birlikte serbest vuruş çalıştı. Arjantinli oyuncu diğer iki arkadaşına oranla serbest vuruş atışında daha başarılı bir görüntü sergilerken, 6 atışın 5'ini gole çevirdi.

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Trabzonspor'da Sosa alev aldı
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