Denizli Paşa!

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa
evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yendi. Lacivert-beyazlılar, 56'da Trezeguet, 58'de Tarkan Serbest, 67 ve 70'te Mbaye Diagne ve 78'de Samuel Eduok'un kaydettiği gollerle farklı kazandı. Mustafa Denizli
yönetimindeki ikinci maçını da kazanan Kasımpaşa, puanını 18'e çıkarmayı başardı. Akhisarspor ise 5 puanda kaldı. Trezeguet, Akhisarspor karşısında 1 gol 1 asist yaparak parlarken, iki kez ağları havalandıran Diagne ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. KASIMPAŞA-AKHİSAR: 5-0
STAT:
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan GOLLER:
Trezeguet (56), Tarkan Serbest (58), Diagne (67 ve 70), Eduok (78) SARI KARTLAR:
Diagne / Mustafa Yumlu
, Güray Vural, Regattin KASIMPAŞA:
Ramazan 7, Popov 7, Veysel 7, Ben Youssef 7, Veigneau 7, Sadiku 7, Tarkan 8, Eduok 8 (dk.84 İlhan 6), Pavelka 7 (dk.76 Koita 6), Trezeguet 8 (dk.89 Hakan ?), Diagne 9 AKHİSAR:
Fatih 2, Lopes 2, Caner 3, Mustafa 3, Kadir 2 (dk.64 Regattin 3), Sissoko 3, Aykut 3, Barbosa 2 (dk.68 Onur Ayık 2), Josue 2 (dk.82 Larsson 2), Güray 3, Seleznov 2 HAKEMLER:
Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez