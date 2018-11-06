Derbinin faturası belli oluyor! Kim, ne kadar ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde maç sonu yaşanan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimleri açıkladı. Peki kim, ne kadar ceza alacak. İşte Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre verilmesi gereken cezalar...

FUTBOLCULARA SALDIRI SUÇUNDAN 5-10 MAÇ ARASI CEZA

Galatasaray'dan Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Mariano Filho, Fenerbahçe'den ise Roberto Soldado ve Jailson, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca "saldırı" suçundan PFDK'ya sevk edildi. 44. maddeye göre bu futbolculara 5 ila 10 maç arasında ceza verilmesi bekleniyor.

HASAN ŞAŞ'A 5-10 MAÇ ARASI CEZA

Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da yine 44. maddeden PFDK'ya sevk edilenler arasında. Şaş'a aynı madde uyarınca 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

FATİH TERİM'E 3-14 MAÇ ARASI CEZA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ise iki maddeden ceza gelmesi bekleniyor. Fatih Terim "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 38. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Terim, 41. maddeye göre 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

Tecrübeli hoca, 38. maddeden ise ihtar, para cezası, en fazla 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en fazla 45 gün hak mahrumiyeti cezası alabilir.

Fatih Terim'in toplam cezasının en fazla 14 maç, en az ise 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 gün ila 95 gün arasında hak mahrumiyeti olması bekleniyor.