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taraftarlarından dev koreografisi

taraftarları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 'i unutmadı. Sarı lacivertli taraftarları, Ülker Stadyumu'nda Anderlecht ile oynanan maçı öncesi Koray Şener için dev bir koreografi hazırladı.

Giriş Tarihi: 8.11.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 19:48
Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi

'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar unutulmadı.

Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.

Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

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Fenerbahçe taraftarlarından dev Koray Şener koreografisi
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