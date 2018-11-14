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dev maça hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan , hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 16:20
Fenerbahçe dev maça hazırlanıyor

Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman milli oyunculardan yoksun salonda core çalışmasıyla başladı. Antrenman sahada pas çalışması, hücum - defans organizasyonlarıyla devam etti. Sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

OTİZMLİ ÇOCUKLARDAN STAT ZİYARETİ

Otizmli ve down sendromlu öğrenciler bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, saha içini, soyunma odalarını görme imkanı bulurken müzede ise Fenerbahçe tarihi hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler son olarak Fenerium mağazasında bulunan Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde yemek yedi ve eğlenceli vakit geçirdi.

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Fenerbahçe dev maça hazırlanıyor
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