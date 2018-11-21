Inter, Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı

İnter'in Ozan Kabak rüyasını, La Gazzetta dello Sport ortaya çıkardı. Juventus'tan ayrılan CEO Marotta'yı kulübün başına getiren Çinli patronlar, şampiyonluğa oynayacak bir kadro ve genç yıldızların transferi için kesenin ağzını açtı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkan Ozan Kabak'ı İnter Kulübü Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı. Galatasaray ile kontratı 2020'de bitecek olan genç stoperin bonservisinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğunu iddia eden La Gazzetta dello Sport, 2000 doğumlu futbolcunun bedelinin İnter tarafından makul bulunduğunu yazdı.

ARSENAL DE GENÇ YILDIZI TAKIPTE

G.Saray'dan edinilen bilgiye göre Ozan'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok. Kulüp, genç yıldız için 7.5 milyon Euro'nun kabul edilemez olduğunu belirtirken, oyuncuyu Arsenal'in de yakından takip ettiği öğrenildi.



G.Saray ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki Ozan, bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta görev yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimin yıllık 220 bin TL kazanan Ozan'a 5 yıllık yeni kontrat önereceği öğrenildi.