Rezalete sert tepki

CHP'li Avcılar Belediyesi'nin Atatürk Stadyumu'nu gelir getirsin diye açık oto pazarına dönüştürmesi büyük tepki ve öfkeye neden oldu.

TFF'ye yazı göndererek, "Bu hafta sonu Avcılar Atatürk Stadyumu'nda önemli bir etkinliğimiz var. Maç vermeyin" başvurusunda bulunan CHP'li belediye, ardından stadı ikinci el otomobil satan şirketlere kiraladı. SABAH'ın "Atatürk Stadı'na CHP eziyeti" başlığıyla gündeme getirdiği haberin ardından ilçede bulunan 13 kulüp başkanı ortak bir açıklamayla belediyeyi protesto etti. Avcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Yunus Yıldırım, "Statta yarış arabalarının drift yaptığını görünce çok üzüldüm. Belediye Başkanı Handan Toprak'ı aradım, 'Haberim yok. Araştırıp size döneceğim' dedi. Maalesef dönüş olmadı" diye konuştu. Avcılar AK Parti Meclis Üyeleri ise stat rezaletini belediye meclisinde gündeme getirmeye hazırlanıyor. Bu arada Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, SABAH'ın gündeme getirdiği skandal sonrası konuyla ilgili spor işleri müdürü Gülçehre Artut'u görevden aldığını söyledi.

Avcılar Belediyesi Atatürk Stadı'nı açık oto pazarı yaptı

İŞTE O KULÜPLER

Avcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği'ni oluşturan spor kulüpleri şunlar: Avcılar Belediye Spor, Cihangir Spor, Deniz Köşkler Spor, Gümüşpala Spor, Mustafa Kemal Paşa Spor, Ambarlı Spor, Yeşil Kent Spor, Ambarlı Işık Spor, Firuzköy Spor, Akademi Gençlik Spor, Soma Aslangücü Spor, Gençlerbirliği ve Avcılar İşitme Engelliler.