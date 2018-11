BUGÜN NELER OLDU

Türkiye 2018'e Ukrayna ile oynadığı özel maçla veda etti. Uluslar Ligi'nde küme düşen ayyıldızlılar son 4 maçında galibiyet bir yana, gole de hasret bıraktıUluslar B Ligi 2. Grup'ta sonuncu olan Türkiye, hazırlık maçında Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı ve Lucescu döneminde 17. maçta galibiyet sayımız 4'te kaldı!oyuncularından yoksun, genç ağırlıklı sahaya çıkan iki takımın Antalya'daki mücadelesinde 45 dakika oynayan Ukrayna'nın 20 yaşındaki orta sahası Shaparenko geleceğin yıldızı olacağının sinyalini verdi.Günok eleştirileri ne kadar haklı olsa da Sinan Bolat'a haksızlık edildiği dün ortaya çıktı. Milli takım kalesinde güven veren Sinan oyunun uzun süre 0-0 gitmesini sağladı. 24. dakikada karşı karşıya pozisyonda açıyı kapattı ve Tsygankov'a gol izni vermedi.varlığı yokluğu belli olmayan Enes Ünal'ın yerine ikinci yarıda oyuna giren Cenk Tosun sırtı dönük topu aldı, oyunu sola açtı, Serdar Gürler'in 'al da at' dediği Cengiz topu kaleciye nişanladı.ortalaması 24-25'e düşen, gurbetçi ve lejyoner ağırlıklı yeni milli takımda kalite eksikliği bariz, bir türlü gol atamıyoruz ama bu jenerasyonun sabrı ve şansı hak ettiği de gerçek.Antalya'da oynanan maça ilgi büyüktü. Tribünler doldu. TFF'de tüm koltukları Türk bayrağı ile bezedi. Stat hoparlöründen kadrolar anons edildiğinde tüm oyuncular alkışlanırken, Lucescu ismi duyulduğunda 'yuh' sesleri yükseldi. Maçın sonlarına doğru ise hem Lucescu hem de TFF için 'İstifa' çağrısı vardı.73 yaşındaki Lucescu'nun, Ukrayna karşısında dün sahaya sürdüğü ilk 11'in yaş ortalaması sadece 23.9'du.İlk 11 30 yaş barajını geçen tek isim 1988 doğumlu kaleci Sinan Bolat'tı.Milli Takım'ın en genç oyuncusu 19 yaşındaki Mert Müldür oldu.Sahaya çıkan kadronun 8'ini lejyonerler oluşturdu. Süper Lig'den Oğuzhan, İrfan Can ve Ömer Bayram ilk 11'i tamamladı.İsveç'e 1-0 yenilen Milli Takım'dan ilk 11'de 5 değişiklik vardı.Lucescu'nun Ukrayna ile başladığı milli takım serüveninin yine bir Ukrayna maçı sonrası bitmesi gerektiğini söylüyorum. 17 maçta sadece 4 kez kazananKüme düşürdüğü Türk Milli Takımı, Lucescu'nun adeta laboratuarı oldu. Her maça farklı 11'le çıktı.İkinci yarı oyuna aldığı, hatta İsveç'teki galibiyette payı olan Serdar Gürler'i, Konya'daki İsveç maçında oynatmayı bile akıl etmedi. Serdar, Milli Takım'a hırs, enerji ve hücum zenginliği sağladı.. Oyuncular da Rumen hocadan duygusal destek hiç alamıyor. Genç bir ekiple gelen Ukrayna bir sistem içinde oynadı. Türkiye'ye "Kompakt futbol" anlayışını getiren Lucescu, Milli Takım'ı "Saldım çayıra, mevlam kayıra" anlayışına mahkum etti ve yarışırken değişmeyi beceremedi. Mart ayında Milli Takım'ın başında "Yerli ve Milli" bir hoca olmalı.DEĞİŞİMİ; futbolcu gençleştirme ile yakalayacağını düşünmek bize bir, hatta birkaç şampiyona daha kaybettirir. Ukrayna ile oynadığımız dostluk maçında, bireysel performanslardan öte bir konu daha çok dikkat çekti.İlk yarı başta olmak üzere felsefesi oyuna değil, sonuca kilitlenmiş bir Türkiye'nin bu mantaliteyle uzun yol yürümesi mümkün değil.Oyuncu kumaşımız iyi... Ne var kiTFF'nin futbolumuzun geleceği kime teslim edeceğini yeniden gözden geçirmesinde fayda var...