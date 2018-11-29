UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 geride kapadığı müsabakadan, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip ayrıldı ve puanını 7'ye yükseltti.



Karşılaşmayı yorumlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "2-0'ı da biz yaptık, 3-2'yi de biz yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Müthiş bir gayretle oynadılar. Beklenmeyen goller yedik. İzleyenler için keyifli maç oldu. Ama bizim için sıkıntıydı. Daha sonra oyuna hakimdik, iyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor demek ki. Lens idmansızdı, Adriano idmansızdı. Buna rağmen son ana kadar mücadele ettiler. Ne yaptılarsa oyuncular yaptılar. Biz bir şey yapmadık. Tebrik ediyorum onları." dedi.

Rakibe pozisyon verirken kendilerinin de pozisyon bulduğunu belirten Güneş, "Değişik bir maç oldu, hiçbir oyuncuyu ayırmıyorum. Hepsi gayretliydi. Şu an buradan iki saat yolculuk yapacağız. Sonra uçağı bekleyip 4 saat yolculuk yapacağız. Sabah 8'de İstanbul'da olacağız. Akşama kadar toparlanma süreci olur. Cumartesi de kampa gireceğiz. Yediğimiz goller yenecek goller değildi. İkinci gol, uzaktan atılan şut. İlk golde defansımızın arkasına atılan top... Daha sonra oyuna ortak olduk. Oyuncularımız skor ne olursa olsun kazanmak için sahada olduklarını gösterdiler."

Deneyimli çalıştırıcı Sarpsborg Stadyumu'nun zeminiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir deplasmana düştük, şartlar itibariyle. Bazı oyuncularımızın zeminden dolayı kasıklarında ağrı ve şişlikler oldu. Yorgun oyuncular var. Bütün bunları toparlayıp, pazar günü maça çıkmak istiyoruz."