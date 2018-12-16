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: VAR sistemini sevmiyorum

ile 'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı tribünden takip eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 22:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 22:36
Filip Holosko: VAR sistemini sevmiyorum

İkinci yarıda Beşiktaş'ın iyi bir oyun ortaya koyduğu ifade eden Holosko, "Beşiktaş iyi oynadı ama şansı yoktu. İkinci yarıda çok etkili oynadı. Gökhan Gönül ve Caner çok etkili oynadı. 2-2 iyi sonuç. Bir gol vardı, Türkiye'de ilk kez VAR olduğunu gördüm. Ofsayt gösterdi hakem. Bence 2-2 fena değil" diye konuştu.

VAR Sistemi'ni sevmediğini söyleyen Holosko, "Dünya Kupası'nda uygulandı. Avrupa'da başka ülkelerde olduğunu bilmiyorum. Bu pozisyonda küçük bir ofsayt vardı. Biraz şans olsaydı Beşiktaş bugün galip gelirdi" şeklinde konuştu.

İkinci kez Vodafone Park'a geldiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Ben yeni stada ikinci kez geldim. Müthiş bir stat. Taraftar yine çok iyiydi. Bugün çok iyilerdi tribünde ama Beşiktaş galip gelemedi" dedi.

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Filip Holosko: VAR sistemini sevmiyorum
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