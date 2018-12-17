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Vodafone Park'ta anlamlı ziyaret

’ın bugün Vodafone Park’ta özel misafirleri vardı.

Giriş Tarihi: 17.12.2018 18:19
Vodafone Park'ta anlamlı ziyaret

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi ile sağladığı koordinasyon sonucu şehit çocuklarından oluşan 10 kişilik grup için özel bir stadyum turu düzenledi.

Şehit çocukları rehberler eşliğinde soyunma odaları yönetim ve basın locaları, canlı yayın anlatım odası, yedek kulübesi, rakip takım soyunma odası, Başkan locası ve müze gibi stadın en merak edilen alanlarını gezerek Beşiktaş'ın stadını yakından görüp tanıma fırsatı yakaladı ve fotoğraf çektirdi.

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Vodafone Park'ta anlamlı ziyaret
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