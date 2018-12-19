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'ta antrenmana çıktı

, 'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 13:56
Beşiktaş'ta Ryan Babel antrenmana çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Ryan Babel, uzun bir aranın ardından takımla çalıştı.

Antrenmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma da katılmadı.

Siyah-beyazlılar idmanın ilk bölümünde ısınma koşuları yaptı. Bir süre top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Ryan Babel antrenmana çıktı
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