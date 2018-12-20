Samet Aybaba'dan Olcay Şahan açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Yeşil beyazlıların maçın hazırlıklarına devam ettiği Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesinde konuşan deneyimli çalıştırıcı, rakiplerinin ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, "Bu zaten konumlarından belli. İyi oynuyorlar, çok iyi hücum yapıyorlar. Biz de iyi bir takımız, bakmayın saha içerisinde bir takım şeyleri çözdük ama sıkıntılar da yaşadık. İyi oynadığımız maçlarda futbol şansı bizim yanımızda olmadı. Hep gelişiyoruz, yeni bir takımız. Bu maç bizim için çok önemli. En azından 23 yapalım, lig ikincisini yenelim, keyifli bir devre arası geçirelim sonra tekrar başlayalım diye düşünüyoruz. Oyuncularımız hep istekli, rakibin bu kadar iyi bir konumda yer almasına rağmen tabii eksik yönleri de var. Bizim de iyi yaptığımız, eksik yaptığımız şeyler var onlar üzerinde çalışıyoruz. Ligin ilk yarısındaki son maçımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

"HAMLE YAPACAK OYUNCUDA DA SIKINTILARIMIZ VAR"

Takımın gol sorunu olduğuna işaret eden Aybaba, "Mevcut oyuncularımızdan sakatlarımız vardı. Stancu ayrıldı, Sakho sakat. Bu maçta da ondan yararlanamayacağız. Biz aslında şöyle düşünüyoruz; birinci oyuncu değil de hamle yapacak oyuncuda da sıkıntılarımız var. Eğer bu olabilseydi bazı maçlarda oyunda değişik şeyler düşünebilirdik, B planı yapardık. Orada sıkıntı var ama Malatyaspor maçında elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımız da elinden geleni yapıyor zaten ama gol ile ilgili sorunumuz var öndeki oyuncularımızın eksikliğinden. Artık ikinci yarı sakatlar iyileşir, biz de onun üzerine bir yorum yaparız" diye konuştu.

"MALATYASPOR MAÇINDA REVİZYON OLABİLİR"

Göztepe maçında kadroda revizyona giden Samet Aybaba, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı da revizyona gidebileceğinin sinyallerini verirken, "Revizyon olabilir, bakacağız. Şimdi herkes onu sürpriz olarak görüyor ama biz çalıştığımız için bir de maç performanslarına bakıyoruz, hep adil olalım istiyoruz. Birisine performans düşüşüyle ilgili uyguladığımız şeyi diğerlerine de uygulamazsak takımdaki birliği, disiplini bozarız diye düşünüyoruz. O nedenle hak edenler oynuyor. Daha çok çalışıp, geriye düşenler öne çıkmaya çalıştığında da onlar oynuyor. Böyle bir döngü devam ediyor" şeklinde konuştu.

"OLCAY ŞAHAN İÇİN GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Bursaspor'un transfer yasağı ihtimali ve Olcay Şahan ile ilgili gelen soruları da cevaplayan deneyimli teknik adam, "Olcay Şahan için görüşmemiz olmadı. Olcay benim eski futbolcum, Türkiye'ye ben getirdim. Onun transferi ile ilgili Olcay ile herhangi bir şey konuşmadık. Böyle bir şey gelişirse biz size zaten deriz ki Olcay ile ilgili görüşmelerimiz var, en azından sizin kanalınızla kamuoyunu aydınlatırız. Diğer konu idari bir konu, bugüne kadar verdiğimiz sözlerin tamamına yakını yerine getirildi. Bazı sıkıntılar var, onunla ilgili çalışıyorlar. Zaten biz transfer tahtası açıldıktan sonra ancak gündeme getirebiliriz. Onunla ilgili işin bitmesi lazım. Bekleyeceğiz bakacağız. Ondan sonra transfer politikamızı izlediğimiz oyuncuları performanslarını, maliyetlerini sizlerle paylaşacağız. Forvet ihtiyacımız var bunu görmek için teknik direktör olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. Aybaba, forvet ile ilgili yönetimden talepleri olacağını sözlerine ekledi.

"İLK 3-4 TAKIMIN ARASINDA OLURDUK"

Futbol şansının yanlarında olmadığını vurgulayan Aybaba ligdeki konumları ile ilgili, "VAR sistemi ile ilgili kaybettiğimiz puanlar var bir de futbol şansı hiç yanımızda olmadı. 8 tane beraberliğimiz var, sabah akşam yazıyoruz çiziyoruz 4 tanesini kazanabilirdik diyoruz. 4 tanesini kazansaydık, 28 puanları biz de bulurduk. İlk 3-4 takımın arasında olurduk. Hep arkaya bakmayacaksınız, önünüze bakıp gelişmeye çalışacaksınız. Özellikle Malatyaspor karşısında 3 puan çok önemli. O nedenle oradan başlayıp ikinci yarıya hazırlanmak istiyoruz" dedi.

"JİRES, KEYFİ OLDUĞUNDA ANTRENMANA GELİYOR"

Takımla birlikte antrenmana çıkan Jires Kembo ile ilgili gelen bir soruya ise Aybaba, "Jires keyfi olduğunda geliyor antrenmana, olmadığında tedavi oluyor, ne sakatlığı varsa. Böyle götürüyoruz, o bizim futbolcumuz, bize bir saygısızlığı yok. Ben çıkayım diyor çık diyoruz, çıkmıyorum diyor oraya git diyoruz ne yapalım şimdi, yapacak bir şey yok. Değişik bir iş, bu profesyonel bir iş ama o öyle yaklaşmıyor. Biz de elimizden gelen müsamahayı gösteriyoruz ama devre arasında kulübümüz onunla ilgili de herhalde bir yaptırım uygulayacaktır" yanıtını verdi.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da oyuncuların keyifli olduğu görüldü. Antrenmana sakatlıkları devam eden Diafra Sakho, Furkan Soyalp ve Abdullahi Shehu katılmadı.