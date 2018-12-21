Fenerbahçe eğilmez

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe ile çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini alan Ersun Yanal, kupada son 16 turuna kalmalarını şöyle yorumladı:Salı ya da Çarşamba bir basın toplantısı ile durumumuzu açık bir dille anlatacağım.Erzurum'a karşı 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkan F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor deplasmanında 3-5- 2'yi tercih etti. Yanal, ilk maçı 1-0 kazanan kadrodan 6 değişikliğe gitti. Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani'nin yerlerine Harun, Mehmet Topal, Skrtel, Neustadter, Ayew ve Soldado'ya görev verdi.