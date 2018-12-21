Fenerbahçe eğilmez

Fenerbahçe ile çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini alan Ersun Yanal, kupada son 16 turuna kalmalarını şöyle yorumladı: "F.Bahçe her maçı kazanmak için oynar. Takım savunması yönündeki sertliğimizi bir an önce ortaya koymalı ve birlikte savunma yapar hale gelmeliyiz.
Salı ya da Çarşamba bir basın toplantısı ile durumumuzu açık bir dille anlatacağım. Fenerbahçe'nin zorlukları olur ama Fenerbahçe asla eğilmez, Fenerbahçe asla çömelmez. Fenerbahçe başka bir boyuttur." 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Erzurum'a karşı 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkan F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor deplasmanında 3-5- 2'yi tercih etti. Yanal, ilk maçı 1-0 kazanan kadrodan 6 değişikliğe gitti. Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani'nin yerlerine Harun, Mehmet Topal, Skrtel, Neustadter, Ayew ve Soldado'ya görev verdi.