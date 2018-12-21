West Ham’dan Medel’e 7 milyon Euro

Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Medel de ayrılık hazırlığında. Bir süredir Şilili yıldızı isteyen İngiliz ekibi West Ham United'ın temsilcileri, dün İstanbul'da siyah-beyazlı yöneticilerle bir araya geldi. Şilili Teknik Direktör Manuel Pellegri'nin kadrosunda görmek istediği Gary Medel için West Ham United'ın, 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek 31 yaşındaki yıldızın da vatandaşı Pellegri'nin takımına sıcak baktığı öğrenildi. Pazarlıkların kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.



Kartal'ın jokeri olan Medel 2017 yazında Inter'den 3 milyon Euro'ya geldi. Şilili futbolcu siyahbeyazlı formayla bu sezon toplam 24 maçta görev aldı, gol ve asist üretemedi.



İdman öncesi kondisyoner Montanana'nın 56. doğum günü kutlandı.