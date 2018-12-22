Göztepe, Ankaragücü'nü rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü, Göztepe'yi konuk etti. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Kayseri'deki Kadir Has Stadı'nda oynanan maçtan Göztepe 3-0 galip ayrıldı. Göz Göz'ün golleri Cameron Jerome, Halil Akbunar ve Yoan Gouffran'dan geldi.

İzmir temsilcisi, yeni hocası Kemal Özdeş'le ilk galibiyetini alırken, Göztepe ile yollarını 2 hafta önce ayıran ve geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nün başına geçen Bayram Bektaş ise ilk maçından yenilgiyle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye çıkartarak 10. sıraya yükseldi. 20 puanda kalan Ankaragücü ise 12. sırada yer alıyor.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

12. dakikada Faty'nin derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada sağ kanattan etkili gelişen MKE Ankaragücü atağında, El Kebir'in kaleye paralel gönderdiği topa hamle yapan Kubilay Kanatsızkuş'u geçen meşin yuvarlak, taca çıktı.



20. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir'in şutu dışarı çıktı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada sol kanattan defansın arkasına sarkan Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jerome'nin bekletmeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

52. dakikada Mokhtar'ın soldan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun kontrolünde auta gitti.



57. dakikada Halil'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Castro'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



69. dakikada sol kanattan ceza sahasına inen Poko'nun pasıyla topla buluşan Halil, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2



74. dakikada Mokhtar'ın ceza sahası içine yaptığı orta kaleye yönelince kaleci Beto güçlükle topu kornere çeldi.



79. dakikada Castro'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Gouffran, kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. (0-3)

84. dakikada Kenan Özer, rakiplerini çalımlayarak çizgiye indikten sonra pasını penaltı noktasında müsait durumdaki Kehinde'ye çıkardı. Havadan gelen topu göğsüyle önüne alan Kehide'nin yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx



MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan x, Kenan x, Kone x, Alihan x, Mehmet x, Sedat xx, Faty x (Putsilla dk. 58 x), İlhan x, El Kabir xx (Cerci dk. 67 x), Mokhtar x (Kehinde dk. 80 x), Kubilay x

Yedekler: Altay, Furkan, Heurtaux, Kaan, Mahmut, Erdem

Teknik Direktör: Bayram Bektaş



GÖZTEPE: Beto xx, Titi xx, Silva xx, Berkan xx, Alparslan xx, Borges xx, Halil xxx (Ngando dk. 75 x), Castro xx (Tayfur dk. 90 ?), Gouffran xxx (Yalçın dk. 83 ?), Poko xx, Jerome xxx

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Erol, Cikalleshi, Samed



Goller: Jerome (dk.50), Halil (dk. 69), Gouffran (dk. 79) (Göztepe)

Sarı kartlar: Faty, Mehmet (MKE Ankaragücü), Silva (Göztepe)

BAYRAM BEKTAŞ: "MÜCADELEDEN MEMNUNUM AMA SKOR BİZİ ÜZDÜ"



Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, 3-0 mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü" dedi.



Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Beni üzen tek şey skordur. Sahada 3-0'lık bir rakip yoktu. Sadece yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler. Eksiklikler vardı, farkındayız. Devre arasına giriyoruz. Bu da bizim için iyi olacak. 7 tane eksik oyuncuyla çıktık. Tek düşüncem bütün oyuncularım sağlıklı şekilde devre arasına katılması ve takımın tekrar toparlanması. Taraftarlarımızı üzdük. 3-0'lık skor ağır oldu. Takımımız bir an önce toparlayacaktır" şeklinde konuştu.

KEMAL ÖZDEŞ: "BUGÜN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"



Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ilk devrenin son maçında kazanmanın önemine değinerek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "2 takım da son 5 maçta kötü sonuçlar aldı. Bugün kazanmak önemliydi. Bugün bunu başardığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde üretken olamadık. Ankaragücü'ne gol pozisyonu vermedik. İkinci yarı takımım daha doğru oynadı. Bunu karşılığını da 3 puan alarak gördük. Devre bitti. Yarından sonra devre arası için planlama başlayacak. Göztepe ligin sonunda üst sıraları hedefleyecek. Kupada da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.