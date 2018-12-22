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'ta şoku

'in 17. haftasında ile karşılaşan 'ın 22 yaşındaki oyuncusu maçın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Genç oyuncu, 5. dakikada yerini 'e bıraktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 19:40
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde siyah beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz sakatlandı.

Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Beşiktaş, Dorukhan'ın attığı gol ile öne geçerken, attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan genç oyuncu sakatlık geçirdi.

Gol daha sonra VAR tarafından iptal edilirken, aynı zamanda sahada Dorukhan'ın tedavisi yapıldı. Sağlık ekipleri Dorukhan Toköz'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini Ryan Babel'e bıraktı.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku
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