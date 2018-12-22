Galatasaray: 16 - Sivasspor: 4

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 50 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, ikinci yarıda Sivas'ta gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
GALATASARAY EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ
Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan 12 lig maçında da Galatasaray galip geldi.
Sivas ekibi rakibine deplasmanda sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 28 gol gördü.