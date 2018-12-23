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'da Süper Lig hesapları

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi 36 puanla 2. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e veda ettikten sonra 1. Lig'de puan olarak en başarılı dönemini geçirdi. yönetiminde çıktığı 9 maçta mağlubiyeti bulunmayan , bu süreçte topladığı 23 puanla ligdeki en başarılı ekip konumunda yer aldı. İlk yarıda 22 oyuncunun forma şansı bulduğu Denizlispor'da Abdülkerim Bardakcı tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 11:51
Denizlispor'da Süper Lig hesapları

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk yarısını 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor, 2010-2011'den itibaren kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de ilk yarılar itibarıyla puan olarak en başarılı dönemini geçirdi.

Daha önce 19 sezon yer aldığı Süper Lig'e 2009-2010'da veda ettikten sonra mücadelesini 1. Lig'de sürdüren Denizlispor, bu sezonun ilk devresinde 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

2010-2011'de 17 takımın yer aldığı ligde ilk devreyi 28 puanla lider tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, sezonu 44 puanla 9. sırada bitirebilmişti.

Bu sezon 17 maçta 36 puana ulaşan Denizlispor, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde en yakın takipçileri Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'un beşer puan önünde yer alıyor.

YÜCEL İLDİZ'LE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sezona teknik direktör Osman Özköylü ile başlayan Denizlispor, ilk 8 maçta 13 puan topladı.

Özköylü ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Yücel İldiz'e teslim eden yeşil-siyahlı ekip, yenilmediği 9 müsabakada 23 puana ulaştı.

Ege temsilcisi, ligde son 9 haftadaki 23 puanlık performansıyla bu süreçteki en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

Kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımları 3 kez Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Yücel İldiz, bunu 4. kez başarmak için mücadele edecek. Tecrübeli teknik adam 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016 sezonlarında Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

EN FAZLA FORMA GİYEN ABDÜLKERİM BARDAKCI

İlk devrede 22 ismin forma giydiği Denizlispor'da Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz ve Recep Niyaz tüm maçlarda mücadele etti. Bu futbolculardan Abdülkerim Bardakcı tüm maçlarda 90 dakikada sahada kaldı.

Toplam 33 sarı ve 2 kırmızı kart gören yeşil-siyahlı ekipte Alperen Babacan ve Kibong Mbamba kırmızı kartla cezalandırılan isimler oldu.

İlk yarıda 29 gole ulaşan Denizlispor'da 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'ün altışar golünün bulunduğu Ege temsilcisinde Recep Niyaz ile Ziya Alkurt beşer, Abdülkerim Bardakcı ile Alperen Babacan ikişer, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz ve Taha Can Velioğlu ise birer gol üretti.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Denizlispor'da 2018-2019 sezonu ilk yarı raporu şöyle:

OyuncuMaçİlk 11Süre (dk)Sarı kartKırmızı kartGol
Abdülkerim Bardakcı17171530302
Adam Stackhowiak16161440100
Alperen Babacan14141181212
Asil Kaan Güler1190000
Burak Altıparmak158751200
Burak Çalık16131070106
Cenk Güvenç1068000
Cihan Özkaymak5038000
Deniz Vural15121077300
Furkan Şeker43297000
Gökhan Süzen8083100
Ismail Aissati16161430401
Kerem Can Akyüz17171513301
Kibong Mbamba75419010
Mehmet Akyüz17161340306
Mehmet Taş2168000
Muhammed Himmet Ertürk94419200
Recep Niyaz17171403305
Seddar Karaman5154000
Taha Can Velioğlu12121080201
Tonia Tisdell101174000
Ziya Alkurt14131199305

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Denizlispor'da Süper Lig hesapları
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