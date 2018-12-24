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'tan aidat bilgilendirmesi

Kulübü, resmi internet sitesinden 2018 aidatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Aidatlar, 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.30'a kadar ödenebilecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 14:26
Beşiktaş'tan aidat bilgilendirmesi

Beşiktaş Kulübü aidatlarla ilgili açıklamada bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üyelerimizin üyelik haklarıyla ilgili sorun yaşamamaları adına, 2018 yılı için 120 TL olan aidat bedelini ödemelerini önemle hatırlatırız.
Aidat ödemelerini Kulübümüzde yapmak isteyen Üyelerimiz, yılın son çalışma günü olan 31 Aralık 2018 Pazartesi saat 17:30'a kadar Vodafone Park'ta bulunan kulüp binamızdaki Üyelik İşlemleri bürosunda nakit veya kredi kartıyla aidat ödemelerini gerçekleştirebilirler. Üyelerimiz, 31 Aralık 2018 tarihine kadar banka şubelerinden veya internet bankacılığı kanalıyla da aidat ödemelerini yapabilirler."

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Beşiktaş'tan aidat bilgilendirmesi
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