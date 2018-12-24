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’den 1 yılda 2 gol

'nin Cezayirli futbolcusu Islam Slimani, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 22:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 22:11
İslam Slimani’den 1 yılda 2 gol

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere ekibi Leicester City'den kiraladığı forvet oyuncusu Islam Slimani bekleneni veremedi.

2018 yılı içerisinde Premier Lig ve Süper Lig'de toplamda 2 gol atan Slimani vasatın altında kaldı. Slimani ilk golünü 2018 Ocak ayında Premier Lig'de Leicester City formasıyla Huddersfield'a karşı gol atan Slimani bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla Kayserispor karşısında ikinci golünü atmıştı.

Slimani sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Cezayirli futbolcu Süper Lig'de devre arasına girilmesi itibariyle lig statüsünde 2018 yılında sadece 2 gol atabildi.

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İslam Slimani’den 1 yılda 2 gol
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