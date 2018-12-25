Garry Rodrigues yoksa Henry Onyekuru var!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın, Sivas'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol birden atan Henry Onyekuru gecenin yıldızıydı.Nijeryalı yıldız, bu gollerin tamamını Garry Rodrigues'in ilk 11'de olmadığı maçlarda,Sağ ayağını kullanan Onyekuru, sola geçince rahatlıyor ve içeri katederek tabelayı değiştiriyor. Rodrigues'in ilk 11'de başladığı maçlarda sağ kanada kaydırılan 21 yaşındaki genç yıldız, Sivasspor maçındaki gibi verimli olamadı. Onyekuru'yu Galatasaray'a getirenfutbolcusu için'a şu değerlendirmeyi yaptı:Eren'in bu kadar verimsiz olduğu sezonda Galatasaray'ın skor yükünü çekecek isimlerden biri olmalıydı Onyekuru... Sürekli şans bulmasa da 6 gol iyi bir istatistik. Rodrigues gibi o da kanattan içeriye kat eden ve şut pozisyonu arayan bir forvet. Ortak özellikleri olan iki oyuncuyu takımda bulundurmak belki de bir kadro mühendisliği sorunudur. Sonuçta Rodrigues, bonservisli oyuncusu, Onyekuru ise kiralık.G.Saray, altyapıdan 4 oyuncunun sözleşmelerini uzattı. Yapılan açıklamada, "G.Saray Futbol Akademisi'nden A Takım'a yükselen Celil Yüksel'in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç aslanlarımıza Galatasaray ile ilgili tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz" denildi.Galatasaray'ıngözde genç oyuncusu Ozan Tufan'a mevkisinde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Virgil van Dijk'tan hediye geldi. 18 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla kendisine imzalı formasını yollayan Liverpool'un Holandalı yıldızına teşekkürlerini iletti.