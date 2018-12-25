Garry Rodrigues yoksa Henry Onyekuru var!

Galatasaray'ın, Sivas'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol birden atan Henry Onyekuru gecenin yıldızıydı. Ligin ilk yarısında fileleri 6 kez havalandıran
Nijeryalı yıldız, bu gollerin tamamını Garry Rodrigues'in ilk 11'de olmadığı maçlarda, sol açık oynayarak attı.
Sağ ayağını kullanan Onyekuru, sola geçince rahatlıyor ve içeri katederek tabelayı değiştiriyor. Rodrigues'in ilk 11'de başladığı maçlarda sağ kanada kaydırılan 21 yaşındaki genç yıldız, Sivasspor maçındaki gibi verimli olamadı. Onyekuru'yu Galatasaray'a getiren menajeri William D'Avila
futbolcusu için SABAH
'a şu değerlendirmeyi yaptı: "Henry'yi boşuna G.Saray'a getirmedim! Ondaki potansiyeli biliyorum. Çok daha iyi olacak. Sol forvet olarak oynadığında iyi bir bitirici çünkü gerçek yeri orası. Sol kanatta oynamaya devam ederse 20 gole ulaşır.'' BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
Eren'in bu kadar verimsiz olduğu sezonda Galatasaray'ın skor yükünü çekecek isimlerden biri olmalıydı Onyekuru... Sürekli şans bulmasa da 6 gol iyi bir istatistik. Rodrigues gibi o da kanattan içeriye kat eden ve şut pozisyonu arayan bir forvet. Ortak özellikleri olan iki oyuncuyu takımda bulundurmak belki de bir kadro mühendisliği sorunudur. Sonuçta Rodrigues, bonservisli oyuncusu, Onyekuru ise kiralık. 4 ASLAN'A YENİ İMZA
G.Saray, altyapıdan 4 oyuncunun sözleşmelerini uzattı. Yapılan açıklamada, "G.Saray Futbol Akademisi'nden A Takım'a yükselen Celil Yüksel'in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç aslanlarımıza Galatasaray ile ilgili tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz" denildi. OZAN'A VAN DIJK JESTİ
Galatasaray'ın
gözde genç oyuncusu Ozan Tufan'a mevkisinde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Virgil van Dijk'tan hediye geldi. 18 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla kendisine imzalı formasını yollayan Liverpool'un Holandalı yıldızına teşekkürlerini iletti.