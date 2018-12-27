Serdar Aziz’in üstü çizildi

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Galatasaray ile Serdar Aziz arasındaki bağlar, kopma noktasına geldi. Sivasspor maçında mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu, teknik direktörü Fatih Terim'i sinirlendirdi. Tecrübeli teknik adam, sürekli sakatlıkları ve rahatsızlıkları ile gündeme gelen milli stoper için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Serdar, Göztepe karşılaşması öncesi de ağrıları olduğunu belirtmiş ve kadrodan çıkarılmıştı. Terim'in, Sivas maçı sonrası Maldivler tatiline çıkan ve sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Serdar'ı teklif gelmese bile hazırlık kampına götürmeyeceği iddia edildi.