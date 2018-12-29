Fenerbahçe'de Dirar ve Chahechouhe affedildi

Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe affedildi mi? Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan isimler netlik kazanmaya başladı.

Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakalan 2 futbolcu ile ilgili yönetim tarafından af kararı alındı. Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar, Antalya'da yapılacak ikinci devre hazırlık kamına katılarak takımla çalışmalara başlayacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Volkan Demirel ile Ozan Tufan ile ilgili henüz bir af kararı alınmadı.