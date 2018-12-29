Rota Fabregas

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında günlerdir konuşulan Tolgay Arslan-Ozan Tufan takasında görüşmeler tıkandı. Siyah-beyazlıların, Ozan dışında talep ettiği bonservis bedeli nedeniyle sarı-lacivertlilerin masadan kalktığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Tolgay'ın F.Bahçe'de yeniden parlama ihtimali nedeniyle çekimser kaldığı, transferin sonuçlanmamasındaki en önemli etkenin bu olduğu belirtildi. DAHA ÖNCE DE TEKLİFTE BULUNMUŞLARDI
Trabzonspor'da Onazi'nin sakatlanması nedeniyle Kucka'yı transfer ihtimali de zora giren Kanarya, rotasını Cesc Fabregas'a çevirdi. Sarılacivertlilerin daha önce de teklif yaptığı 31 yaşındaki İspanyol yıldızın, fazla forma şansı bulamaması nedeniyle Chelsea'den ayrılmak istediği ve sözleşmesini feshetmek için İngiliz ekibinin idarecileriyle pazarlık halinde olduğu kaydedildi.
Cesc Fabregas'a sarı-lacivertli kulübün dışında Monaco'nun da talip olduğu gelen bilgiler arasında.