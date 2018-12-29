Rota Fabregas

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında günlerdir konuşulan Tolgay Arslan-Ozan Tufan takasında görüşmeler tıkandı. Siyah-beyazlıların, Ozan dışında talep ettiği bonservis bedeli nedeniyle sarı-lacivertlilerin masadan kalktığı öğrenildi.Trabzonspor'da Onazi'nin sakatlanması nedeniyle Kucka'yı transfer ihtimali de zora giren Kanarya, rotasını Cesc Fabregas'a çevirdi. Sarılacivertlilerin daha önce de teklif yaptığı 31 yaşındaki İspanyol yıldızın,Cesc Fabregas'a sarı-lacivertli kulübün dışında Monaco'nun da talip olduğu gelen bilgiler arasında.