Serdar Aziz yüzde 99 kaldı

G.Saray'da Serdar Aziz krizi çözüldü. Rahatsızlığı nedeniyle Sivasspor maçında yer almayan hemen ertesi günü Maldivler'den paylaştığı fotoğrafla
olay olan tecrübeli defans, teknik heyetten özür dileyince buzlar eridi. "Gerekirse özür dilerim. Bundan gocunmam"
diyen Serdar, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelecek. Bu görüşmede bir kez daha hocasından özür dileyecek olan oyuncunun yüzde 99 affedilmesi ve takımla birlikte ikinci yarı hazırlık kampına katılması bekleniyor. Teknik kadronun yumuşamasında Ozan Kabak'ın durumunun belirsizliği, Maicon'un satış listesinde olması önemli etken oldu.