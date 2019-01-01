Serdar Aziz yüzde 99 kaldı

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray'da Serdar Aziz krizi çözüldü. Rahatsızlığı nedeniyleolay olan tecrübeli defans, teknik heyetten özür dileyince buzlar eridi.diyen Serdar, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelecek. Bu görüşmede bir kez daha hocasından özür dileyecek olan oyuncunun yüzde 99 affedilmesi ve takımla birlikte ikinci yarı hazırlık kampına katılması bekleniyor. Teknik kadronun yumuşamasında