Beşiktaşlı yöneticiden Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRTSPOR'da yayınlanan "Gündem Futbol" programında Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Mahmutyazıcıoğlu, "Trabzonspor bizim kardeş camiamız. Trabzonspor'la biz el sıkışmadan gidip Burak Yılmaz'la konuşmayız. Burak feshetse de biz Trabzonspor'la anlaşmadan Burak'la görüşmeyiz. Burak Yılmaz gündemimizdeki bir futbolcudur. Şenol hocanın olumlu görüşü vardır. Bizim yönetim olarak da olumlu görüşümüz vardır" dedi.

"4.5 MİLYON EUROYA DEĞİL BURAK YILMAZ'I MESSİ'Yİ BİLE ALAMAYIZ"

Siyah-beyazlı ekibin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikket çeken Mahmutyazıcıoğlu, "4.5 milyon euroya değil Burak Yılmaz'ı Messi'yi bile alamayız" ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

- Kamp kadrosuyla ilgili alınan karar yönetim kurulu ve teknik heyetle birlikte alındı.

- Beşiktaş olarak oyuncunun değerini belirleriz, kim teklif yaparsa onunla görüşürüz. "Büyük takımlar arasında takas olamaz" diye bir durum söz konusu değil.

-Şenol hoca "Beni istemediğiniz zamana kadar buradayım" dedi.

- Pepe'nin 107 bin euro alacağı var. Ekonomik olarak zorluk çektiğimiz doğru. Hatamız var mı, var. 40 milyon euro gelirden olduk Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyerek.

- Vagner Love bir marka. Bana göre her takımın isteyebileceği bir futbolcu. Onu neden bonservissiz gönderelim ki! Vagner Love parayı getirip istediği yere gidebilir.

- 2 milyon euro bana göre Sadık Çiftpınar için yüksek bir rakam.