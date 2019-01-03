Fenerbahçe'de 3 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket eden sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe da yer aldı.

Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci ve Carlos Kameni kadroda bulunmadı.

Fenerbahçe, kamp çalışmalarını 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te sürdürecek. Sarı-lacivertli takım, kampta 11 Ocak'ta Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle yapacağı maçın ardından İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.