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, 'i KAP'a bildirdi

, 28 yaşındaki oyuncusu 'in transferi için Suudi Arabistan ekibi ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 20:15
Galatasaray, Garry Rodrigues'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

2017'nin Ocak'ında Yunan ekibi PAOK'tan 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayla çıktığı 78 maçta 16 gol atıp 16 asist yaptı.

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Galatasaray, Garry Rodrigues'i KAP'a bildirdi
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