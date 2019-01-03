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Teknik Direktörü 'den, ile ilgili açıklaması. Terim, genç stoperin takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 17:23
Son dakika: Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı ileri sürülen genç stoper Ozan Kabak'la ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Terim, "Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil" diyerek, genç futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

"Galatasaray Akademisi'nin, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum hatta bulunmadığım her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi bizim için, Galatasaray için son derece önemlidir. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ancak o gün bugün değil bence. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası değil."

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Son dakika: Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması
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